زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025

وطنا اليوم – قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لسباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025، والذي أُقيم يوم أمس الجمعة في منطقة تل الرمان، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبمشاركة 27 متسابقاً من الأردن وفلسطين ولبنان والإمارات.

وجاءت رعاية زين لهذا الحدث ضمن شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع الأردنية لرياضة السيارات، وفي إطار دعمها المتواصل للفعاليات الرياضية والشبابية التي تساهم بتوفير منصات تنافسية للمواهب من داخل الأردن وخارجه، حيث تُولي الشركة أهمية كبيرة لتعزيز دور الشباب في مختلف الميادين، حيث كانت قدمت رعايتها أيضاً هذا العام لرالي باها – الأردن العالمي، وبطولة الأردن لسباقات الكارتنغ، وبطولة الأردن للراليات وغيرها العديد بتنظيم الأردنية لرياضة السيارات؛ لدعم جهودها نحو تعزيز مكانة الأردن كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية.

وشهد السباق حضوراً جماهيرياً لافتاً، واستُكملت منافساته على ثلاث جولات في مسار بلغ طوله 3 كيلومترات، واختتم بتتويج هشام النجار الفائز بالمركز الأول، و شاكر جويحان بالمركز الثاني وأمير النجار بالمركز الثالث.