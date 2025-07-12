أورنج الأردن تواصل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم تدريب متخصص في الحوار والتوعية الرقمية

وطنا اليوم-تواصل أورنج الأردن تعزيز دورها الريادي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم الرقمي والاجتماعي من خلال مظلة أورنج لحلول ومبادرات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة “قدراتنا مختلفة، ولكن إمكانياتنا أكيدة”، حيث قدّمت الدعم لتدريب متخصص بعنوان “فن إدارة الحوار”، والذي نظّمه نادي العطاء الأردني للمكفوفين في قرية أورنج الرقمية، وبمشاركة أكثر من 20 شخصاً من ذوي الإعاقة البصرية.

واستهدف التدريب تعزيز فهم المشاركين لمفهوم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالإعاقة البصرية، إلى جانب التوعية بالآثار النفسية والاجتماعية، وتمكينهم من استخدام لغة إيجابية شاملة ونشر ثقافة الحوار البنّاء. كما ركّز على تنمية روح التعاون والدعم المتبادل، بما ساهم في تعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.

وتضمّن التدريب إعداد حملات وبرامج توعوية رقمية، إضافة إلى اختيار 20% من المشاركين للمشاركة في إعداد محتوى بودكاست بالتعاون مع منتجين مختصين، بهدف إيصال رسائلهم بطرق مبتكرة ومؤثرة.

وأكدت أورنج الأردن من خلال دعمها لهذه الفعالية التزامها المتواصل بتعزيز الدمج الرقمي وإتاحة الفرص للجميع دون استثناء، مؤكدين إيمانهم بأن تمكين هذه الفئة يعزز قيم المساواة والتسامح، ويسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً.

ومن الجدير ذكره أن أورنج الأردن ومن خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة تواصل ترسيخ مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول وداعم أساسي للتنمية المجتمعية، مؤكدة التزامها بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة في المجتمع.

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