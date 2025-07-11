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إصابة 7 أشخاص بانهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء

11 يوليو 2025
إصابة 7 أشخاص بانهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء، ورئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة الزرقاء، المهندس جمال أبو عيد أن 7 إصابات وقعت وذلك إثر انهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء على ساكنيه.
فيما قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان انه وضع جميع إمكانيات البلدية تحت التصرف للخروج بأقل الخسائر.


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