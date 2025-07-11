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محافظ جرش يوجه بتنظيم الوسط التجاري وإزالة الاعتداءات على الأرصفة

11 يوليو 2025
محافظ جرش يوجه بتنظيم الوسط التجاري وإزالة الاعتداءات على الأرصفة

وطنا اليوم:أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أنه تم الإيعاز للجهات المعنية كافة من بلديات ولجان الصحة والسلامة العامة، بضرورة تنظيم الوسط التجاري والتسهيل على المواطنين.
وأضاف أن اللجنة المعنية بالسلامة العامة نفذت جولات ميدانية على الأسواق من أجل التأكد من عدم وجود مخالفات، بالإضافة إلى أنه تمت إزالة مظاهر الاعتداءات على الأرصفة كافة وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين.
وأشار إلى أهمية قيام الدوائر المعنية كافة بواجباتها على أكمل وجه من أجل إدامة تقديم الخدمات والرقابة على المواد الغذائية والمحال خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة حفاظا على صحة الجميع.
ودعا المواطنين إلى عدم التردد بتقديم أية ملاحظة لدار المحافظة سواء كانت على المستوى الخدمي أو الأمني، وفي أي وقت ليتم متابعتها وحل الممكن منها خدمة للمصلحة العامة.


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