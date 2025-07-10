الخارجية تتابع توقيف 4 طلاب أردنيين في روسيا على خلفية وثائق دراسية مفبركة

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع من خلال مركز عملياتها، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توقيف أربعة طلاب أردنيين يدرسون في إحدى الجامعات الروسية.

وأوضح القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مركز العمليات يتابع هذه القضية من خلال السفارة الأردنية في موسكو، حيث تبين من المعلومات الأولية أن سبب التوقيف يعود إلى حصول الطلبة على وثائق دراسية مفبركة من خلال أحد الأشخاص الموجودين في روسيا من جنسية غير أردنية، وأن السلطات الروسية أكدت للسفارة اعتقال الشخص الذي فبرك هذه الشهادات.

وأكد القضاة، أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية على تواصل مع ذوي الطلبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع القضية عن كثب حتى يتم الإفراج عنهم.