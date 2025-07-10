فريق إمكان الإسكان يشارك في جني محاصيل مزرعة الدار بالتعاون مع دار أبو عبدالله

وطنا اليوم:شارك متطوعو بنك الإسكان ضمن فريق ” إمكان الٍإسكان ” في فعالية جني محاصيل البيوت البلاستيكية في مزرعة “الدار/ باب عمّان” التي تديرها جمعية دار أبو عبد الله في محافظة جرش.

وجاءت هذه المشاركة في ختام الدورة الزراعية ضمن دعم البنك لمشروع الزراعة المائية 2025، الهادف إلى تحقيق الاستدامة المعيشية للأسر المستفيدة، وذلك في إطار الشراكة المستمرة التي تجمع البنك بدار أبو عبدالله والتي تعكس التزام البنك من خلال مظلة “إمكان الإسكان” للمسؤولية الاجتماعية بدعم جهود الدار للوصول إلى أردن خالٍ من الجوع والفقر، عبر مكافحة أسبابه وتحويل الفئات التي تعاني منه لفئات منتجة ومكتفية ذاتياً، استكمالاً لرسالة تكية أم علي التي تربطها بالبنك شراكة استراتيجية طويلة.

وقد قدم بنك الإسكان من خلال مظلته للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”، دعماً مباشراً لإنجاح هذه الدورة الزراعية، مشتملاً على تغطية الكلف للبذار والتشتيل، وتوفير الأدوات الزراعية، بالإضافة للتدريب العملي للمستفيدين. وتنسجم هذه الجهود مع أهداف البرنامج الرامية لتقديم حلول ومعالجات لقضايا مجتمعية هامة، من خلال مساندة المشاريع التنموية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، تعزيزاً للتمكين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وتحقيقاً للأثر المستدام.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في استمرارية المشروع وتوفير مصدر دخل ثابت للمستفيدين، من خلال إنتاج محاصيل ذات جودة عالية وقيمة تسويقية، بما يتيح استثمار عائداتها في تمويل دورات زراعية مستقبلية، بما يعكس مبادئ الاستدامة التي يتبناها البنك.

وكانت الفعالية قد شملت عمليات الفرز، والتعبئة، والتغليف تمهيداً للتوزيع، في تجسيد عملي لأهمية العمل التطوعي في بناء المجتمعات، والذي يعد من الركائز الجوهرية لمظلة “إمكان الإسكان” للمسؤولية الاجتماعية.

ويواصل البنك تطوير برنامج “إمكان الإسكان” بدعم مشاريع جديدة، حيث قدم تمويلاً إضافياً لعام 2025 لتشغيل 9 بيوت بلاستيكية أخرى، لتوسيع نطاق الأثر، في تأكيد على الالتزام بمبادئ الاستدامة.