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قائد المستشفى غزة 82: الماء والدواء يحملان رسالة كرامة وحياة من الأردن إلى غزة

10 يوليو 2025
قائد المستشفى غزة 82: الماء والدواء يحملان رسالة كرامة وحياة من الأردن إلى غزة

وطنا اليوم:في خطوة إنسانية جديدة تعكس دور الأردن الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين، أعلن المستشفى الميداني الأردني / 82 في قطاع غزة عن تنفيذ مبادرة نوعية تمثلت بتمديد خط مياه لتزويد الأحياء السكنية والمخيمات المجاورة بالمياه الصالحة للشرب، في ظل الأزمة المتفاقمة ونقص الموارد الأساسية في القطاع المحاصر.
وقال المقدم الركن محمد سعيد المصاروة، قائد المستشفى، إن المبادرة انطلقت من صوت الناس واحتياجاتهم الملحة، مشيرا إلى أن من بين اللحظات المؤثرة التي حفّزت هذا التحرك، كانت همسة بسيطة من امرأة نازحة اقتربت من أحد كوادر المستشفى وقالت: “بدنا نشرب ماء.”
تلك الجملة، رغم بساطتها، لخصت معاناة آلاف الأسر التي تقطع يوميا ما بين 3 إلى 4 كيلومترات تحت شمس الصيف الحارقة للحصول على مياه للشرب، ما دفع كوادر المستشفى إلى التحرك العاجل بدعم مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
وأكد المقدم الركن محمد سعيد المصاروة، قائد المستشفى الميداني الأردني في غزة، اليوم الخميس، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لصوت الناس ونداءاتهم، خاصة من النساء والأطفال والمسنين، الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة تحت أشعة الشمس للوصول إلى مصدر ماء آمن.
إستجابة للنداء الإنساني.. جُهزت محطة تحلية مياه داخل المستشفى بقدرة إنتاجية تبلغ 12 ألف لتر يومياً
وأوضح المصاروة أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية سارعت إلى دعم المبادرة، حيث جُهزت محطة تحلية مياه داخل المستشفى بقدرة إنتاجية تبلغ 12 ألف لتر يومياً، تُوزع على السكان المحيطين ومخيمات النزوح القريبة، ليستفيد منها أكثر من 8 آلاف مواطن ونازح، غالبيتهم من الفئات الأشد ضعفا، ومن مخيمات النزوح.
وأشار إلى أن المياه المنتجة تخضع لفحوصات مخبرية دقيقة لضمان سلامتها، مشيداً بالدور اليومي للقيادة العامة في المتابعة وتذليل التحديات، مما مكن الكوادر الطبية والعسكرية من إيصال المياه إلى مستحقيها بكفاءة وسرعة.
المصاروة أكد أن هذه المبادرة ليست سوى جزء من الرسالة الإنسانية التي يحملها الجيش العربي الأردني، وريث الثورة العربية الكبرى، مشددًا على أن “الماء والدواء يحملان رسالة كرامة وحياة من الأردن إلى غزة”.
وشدد قائلاً: “نحن في غزة نحمل رسالة الجيش العربي الأردني – رسالة لا تفرّق بين من يطلب العلاج ومن يطلب الماء. نحن هنا لنقول: الأردن لا يغيب عن ساحات الواجب، ولا يتأخر عن نداء الإنسان.”
واختتم حديثه بتوجيه تحية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، وإلى الشعب الأردني ورفاق السلاح، مؤكدا أن كوادر المستشفى باقون على العهد في ميادين العطاء، حاملين راية الأردن العالية في كل ساحة واجب وإنسانية.


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