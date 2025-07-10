ارتفاع التضخم في الأردن 1.98% للنصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 1.98% للنصف الأول من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 2.02% لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.19% (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر حزيران من عام 2025 مقارنةً مع شهر أيار 2025.

وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للنصف الأول من عام 2025 ما مقداره 112.55 مقابل 110.36 لنفس الفترة من عام 2024.

أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2025 ما مقداره 112.98 مقابل 110.74 لنفس الشهر من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2025 ما مقداره 112.98 مقابل 112.77 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للنصف الأول من عام 2025 مع نفس الفترة من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 20.08%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 12.61%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 8.50%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 7.42%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى” بنسبة 5.37%.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية”، و”التبغ والسجائر”، و”الفواكه والمكسرات”، و”الشاي والبن والكاكاو”، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى”، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الاثاث والسجاد والمفارش”، و”الأدوات المنزلية”، “الأسماك ومنتجات البحر”، و “الأجهزة المنزلية”.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع شهر أيار الذي سبقه من نفس العام، مجموعة “الاتصالات” بنسبة 2.10%، و”الايجارات” بنسبة 1.24%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 1.07%، و”اللحوم والدواجن” بنسبة 0.98%، و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة 0.29%.