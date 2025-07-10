جامعة البترا توقّع اتفاقية مع جامعة عمان الأهلية وشركة الألبان الأردنية لتطوير منتج ألبان مبتكر

وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا اتفاقية تعاون بحثي تطبيقي مع جامعة عمان الأهلية وشركة الألبان الأردنية “مها”، لتطوير منتج ألبان مبتكر يعمل على تزويد الجسم، وتحديدًا القولون، بالبكتيريا النافعة، مما يُسهم في حماية الجهاز الهضمي من العديد من الأمراض.

وقد وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق دعم البحث والتطوير في الصناعة (IRDF)، التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، على دعم المشروع. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الثنائية تمهيدًا لاستكمال إجراءات توقيع الاتفاقية الثلاثية بين الأطراف المعنية.

وتواجه عملية إيصال البكتيريا النافعة إلى القولون العديد من التحديات، منها البيئة الحمضية للمعدة، والإنزيمات الهاضمة في الأمعاء، وإفرازات المرارة. ويرى الباحثون أن أهمية المنتج المبتكر تكمن في قدرته على حماية هذه البكتيريا وإيصالها إلى القولون دون أن تتأثر بالعوامل المحيطة.

ويهدف المشروع البحثي إلى إنتاج منتج ألبان غني بالبروبيوتيك، باستخدام تقنية ابتكرتها جامعة البترا تُعرف باسم “تصنيع ميكروكبسولات الألجينات المبتكرة”، كما يسعى إلى ترجمة المعرفة الأكاديمية وتحويلها إلى منتج صناعي يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية في الأردن.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ورئيس جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، والمدير العام لشركة الألبان الأردنية، المهندس غازي جابر.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المستشار الأعلى لجامعة البترا، الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ورئيس هيئة مديري جامعة عمان الأهلية، الدكتور ماهر الحوراني.

وأشاد رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، بالاتفاقية، قائلًا: “مشروع اليوم هو مشروع واعد يُظهر كيف يمكن للبحث العلمي أن ينعكس ويؤثر بإيجابية على الاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت منذ سنوات في التوجّه نحو الأبحاث العلمية التطبيقية لتقديم منتجات تتوافق مع احتياجات الصناعة وتخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد المستشار الأعلى لجامعة البترا ورئيس مجلس أمنائها، الأستاذ الدكتور عدنان بدران، أهمية التشبيك بين الجامعات والصناعة، داعيًا في الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون بين الجامعات الخاصة لإنتاج أبحاث علمية تنهض بالصناعة الوطنية، وقال: “نحتاج إلى ربط نتائج البحث العلمي بالقطاعات الصناعية في مختلف المجالات، سواء في القطاع الزراعي والغذائي، أو قطاع الطاقة وغيرها”.

وقدّم نائب رئيس جامعة البترا للشؤون الأكاديمية، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، عرضًا تقديميًا باسم الباحثين من الجامعتين حول المشروع المشترك والمنتج المبتكر، مشيرًا إلى أنه لم يُطرَح في الأسواق المحلية أو الإقليمية منتج مشابه يضمن سلامة وصول البكتيريا النافعة، وهو ما يجعله منتجًا قادرًا على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي، مما يعزز إمكانية تصديره إلى الخارج ودعم الاقتصاد الوطني، قائلًا إن المشروع “خطوة ذات قيمة مضافة قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا”.

وضمّ وفد جامعة البترا كلاً من: مساعد الرئيس لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، الدكتورة كنزا منصور، والمدير العام لشركة البتراء للتعليم، الأستاذ سامر الطيب، وعميد البحث العلمي، الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، ونائب عميد كلية الصيدلة، الأستاذ الدكتور ناصر ادكيدك، ومدير دائرة العلاقات العامة، السيد علاء الدين عربيات.

فيما حضر من جانب جامعة عمان الأهلية عميد كلية العلوم الطبية المساندة، الأستاذ الدكتور غالب عريقات، وعضو هيئة التدريس في الكلية، الدكتور محمد ملكاوي، ومن شركة الألبان الأردنية: نائب المدير العام، السيد أحمد الحوراني، والمدير المالي، السيد مروان حنون.