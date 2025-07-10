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رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع خزّان الأمونيا الجديد في المجمع الصناعي بالعقبة

10 يوليو 2025
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع خزّان الأمونيا الجديد في المجمع الصناعي بالعقبة

وطنا اليوم:وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم، حجر الأساس لمشروع خزان الأمونيا الجديد ثنائي الجدار في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في العقبة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والجهات المعنية.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع الحيوي في إطار خطط الشركة لتحديث وتطوير مرافقها الصناعية وفق أعلى المواصفات الفنية ومعايير السلامة العالمية، وبما يعزز من كفاءة عملياتها الإنتاجية واللوجستية.
ويهدف المشروع إلى رفع السعة التخزينية للأمونيا إلى 55 ألف طن، ما يُمكّن الشركة من تلبية متطلبات التوسعة المستقبلية، لا سيما في مجال إنتاج الأسمدة المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الحفل، أهمية المشروع في دعم منظومة التصنيع الكيماوي الأردني وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، مشيدًا بجهود شركة مناجم الفوسفات في تطوير البنية التحتية الصناعية وتحقيق الاستدامة التشغيلية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة التخزين والسلامة الصناعية، ويعكس التزام الشركة بنهج التطوير المستمر وتوسيع قدراتها بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.


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