الخصاونة يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في تربية الطيبة والوسطية

وطنا اليوم:تابع مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور رعد خصاونه صباح اليوم سير امتحان الثانوية العامة في مادة تاريخ الأردن بعدد من مراكز الامتحانات التابعة للمديرية ، وذلك للاطلاع عن كثب على سير الامتحانات والتأكد من سلامة وانسيابية العملية الامتحانية.

وقد أعرب الخصاونه عن ارتياحه للتنظيم المثالي الذي شهدته مراكز الامتحانات ، مشيراً إلى أهمية دور رؤساء القاعات والمساعدين والمراقبين في ضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم، مثمناً الجهود المبذولة في هذا الصدد. لافتاً إلى أن التنظيم الجيد للامتحانات يسهم في منح الطلاب فرصة متساوية لاداء الامتحانات بدون أي تشويش أو انقطاع.

و أشاد الخصاونة خلال الزيارة التي رافقه بها رئيس قسم الرقابة الداخلية الاستاذ خالد طوالبه بدور الأجهزة الأمنية في تأمين مراكز الامتحانات لضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها ، وبالتنسيق الجيد بين الجهات المعنية والتعاون الرائع الذي شهدته عملية الامتحانات في يومها الاخير.