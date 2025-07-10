بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الخصاونة يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في تربية الطيبة والوسطية

10 يوليو 2025
الخصاونة يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في تربية الطيبة والوسطية

وطنا اليوم:تابع مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور رعد خصاونه صباح اليوم سير امتحان الثانوية العامة في مادة تاريخ الأردن بعدد من مراكز الامتحانات التابعة للمديرية ، وذلك للاطلاع عن كثب على سير الامتحانات والتأكد من سلامة وانسيابية العملية الامتحانية.

وقد أعرب الخصاونه عن ارتياحه للتنظيم المثالي الذي شهدته مراكز الامتحانات ، مشيراً إلى أهمية دور رؤساء القاعات والمساعدين والمراقبين في ضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم، مثمناً الجهود المبذولة في هذا الصدد. لافتاً إلى أن التنظيم الجيد للامتحانات يسهم في منح الطلاب فرصة متساوية لاداء الامتحانات بدون أي تشويش أو انقطاع.

و أشاد الخصاونة خلال الزيارة التي رافقه بها رئيس قسم الرقابة الداخلية الاستاذ خالد طوالبه بدور الأجهزة الأمنية في تأمين مراكز الامتحانات لضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها ، وبالتنسيق الجيد بين الجهات المعنية والتعاون الرائع الذي شهدته عملية الامتحانات في يومها الاخير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:46

انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة

20:36

روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

20:33

اللي ما يطول العنب.. حامض عنه يقول

20:31

مصادر : الخريطة الإسرائيلية لإعادة التموضع تقضم 40% من مساحة غزة وتبقي رفح تحت الاحتلال

20:16

إصابة 7 أشخاص بانهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء

19:45

دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز

19:35

الأردن يحمي أكثر من 1600 متر مربع من الفسيفساء في مأدبا

19:20

سندويتشات الجمعة

19:17

ولي العهد لنشامى الدفاع المدني المتواجدين بسوريا: الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية

19:11

وفاة الصيني المضحك في باريس والسبب هاتفه النقال

19:07

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمربعات سكنية غرب غزة

16:50

تحذيرات أوروبية وأممية من انفجار الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية

وفيات
وفيات الخميس 10-7-2025وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025