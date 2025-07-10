يا ترابا له تحن الضلوع

أبيات : صلاح جرار

يأمروننا ونحن نطيع

ويقودوننا كأنا قطيع

ويسوموننا الهوان جهارا

ويبيعوننا وبئس المبيع

هم رعاة الشرور في كل عصر

تشتكي منهم الربى والربوع

ينزعون الحياة من كل حي

لا أصول تردهم أو فروع

ويقيمون بيننا مثل داء

ويسدون دربنا فنضيع

ويشقون صفنا باقتدار

قطعة قطعة ونحن جميع

ويحوزون خيرنا دون حق

وعلى أرضنا يسيل النجيع

غير أنا كما يريد الأعادي :

وطن ضائع وشمل صديع

كم عدو لنا رمانا بخطب

واجتنى حقنا بما يستطيع

وعدو لنا بثوب صديق

وكريم ينال منه وضيع

في بلادي يجوع قوم كرام

ويقاسي الفطام طفل رضيع

وأخو الحق ليس يملك سيفا

وأخو الرأي عاجز أو صريع

وثرى القدس لليهود مباح

وعلينا محرم ممنوع

وفلسطين أهلها قد دهاهم

من عدو النهار شر فظيع

قد دهاهم من العدو سعار

ودم نازف وقتل ذريع

وفلسطين تستغيث بأهل

نال منهم تفرق وهجوع

وابتلاهم من الأقارب بعد

وابتلاهم من العدا تجويع

فأقامت على البكاء جفون

وأقامت على المسيل الدموع

وديار الإسلام في الحرب صم

وطن ساكن وشعب وديع

كيف يرضى بمثل ذلك دين ؟!

كيف يرضى بما جرى تشريع ؟!

وأولو العقل في البلاد قليل

ليس منهم من صوته مسموع

يا دعاة التطبيع هنتم فبنتم

كيف يجدي مع العدا تطبيع ؟!

كيف نغزى ونحن قوم عظام ؟!

وحمانا محصن ومنيع ؟!

قد خضعتم لأرذل الخلق طبعا

فخسرتم فما أفاد الخضوع

وجنحتم لهم جنوح عبيد

وركعتم وهل أفاد الركوع ؟!

غزة العز علمتنا دروسا

من فخار تغار منها الجموع

قد قضينا مع الخريف زمانا

ليت شعري متى يعود الربيع

فتعود الديار للأهل نشوى

ويطيب إلى الديار الرجوع

فإلى أرضها تتوق نفوس

وإلى تربها تحن الضلوع

يا إلهي وما سواك مغيث

هذه حالنا وأنت السميع

عمان/ الخميس ١٠ / ٧ / ٢٠٢٥