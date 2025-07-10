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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 80 قرشا الخميس

10 يوليو 2025
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 80 قرشا الخميس

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 67.50 دينارا، مقابل 65.00 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.70 و60.00 و45.60 دينارا، على التوالي.


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