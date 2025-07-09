جامعة البترا تكرم اثنين من خريجي قسم الكيمياء المتميزين في سوق العمل

وطنا اليوم-كرم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، في مكتبه، اثنين من خريجي قسم الكيمياء بكلية الآداب والعلوم، وهما: أحمد توفيق العاني وزينا أبو سمرة، تقديرًا لتميّزهما في سوق العمل وتفوقهما الأكاديمي.

ويأتي هذا التكريم في إطار سياسة الجامعة الرامية إلى تعزيز التواصل مع خريجيها والاحتفاء بالنماذج الملهمة منهم ممن أثبتوا حضورهم وتميزهم في مجالاتهم المهنية.

ويُذكر أن الخريج أحمد توفيق قد واصل مسيرته المهنية بعد التخرج بالسفر إلى أستراليا، حيث أسس عمله الخاص وحقق نجاحًا لافتًا، فيما تميزت زينا أبو سمرة بتفوقها الأكاديمي وكانت الأولى على دفعتها بمرتبة الشرف.

وأكدت أبو سمرة أن طريق التفوق يبدأ من حب التخصص والفضول العلمي، مضيفة: “قد نواجه صعوبات في فهم بعض المفاهيم خلال الدراسة، لكن بالصبر والمثابرة يمكن تجاوزها، وهذا هو سر النجاح”.

وتحرص جامعة البترا على إبراز قصص النجاح بين خريجيها كجزء من التزامها المستمر برعاية التميز ودعم الكفاءات الأردنية في الداخل والخارج.