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عيسى السقار نجم حفل “هنا الأردن.. ومجده مستمر” في “مهرجان جرش

9 يوليو 2025
عيسى السقار نجم حفل “هنا الأردن.. ومجده مستمر” في “مهرجان جرش

وطنا اليوم-عمان -اختارت إدارة “مهرجان جرش للثقافة والفنون”، “سفير الأغنية الأردنية” الفنان عيسى السقار، ليكون نجم حفل “هنا الأردن.. ومجده مستمر”، مساء يوم السبت 26/7/2025، على خشبة المسرح الجنوبي في مدينة جرش، ضمن فعاليات دورة المهرجان التاسعة والثلاثين.

ويتميز الحفل، بإعتباره يحمل الشعار الرسمي لمهرجان جرش هذا العام، كما يعبر الحفل عن مضامين رسالة المهرجان، وخطابه الحضاري الموجه للعالم أجمع، ورسالة المحبة والسلام التي يحملها الأردنيون للشعوب الشقيقة والصديقة.

ويأتي اختيار السقار ليحيي حفل “هنا الأردن.. ومجده مستمر”، كدلالة على النجومية والجماهيرية التي حققها في فترة قليلة، فضلاً عن تحقيقه الحضور الجماهيري الأبرز في حفليه الأخيرين في آخر دورتين من دورات مهرجان جرش، والذي أحياهما على المسرح الشمالي.

ويغني السقار للمرة الأولى على خشبة المسرح الجنوبي، في دلاله تعكس تنامي جماهيريته الواسعة، وتحقيق أغانيه الإنتشار الكبير بين الناس، حيث يجمع السقار في أغانيه بين الأعمال الخاصة به والاغاني التراثية والفلكلورية والوطنية، متميزاً ببحه صوته، وخامة صوت ينتمي لسهول حوران.


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