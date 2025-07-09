بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

كابيتال بنك يحتفي بإنجاز فريق مبادرة “الجبال السبعة” ويؤكد فخره بدعمهم

9 يوليو 2025
كابيتال بنك يحتفي بإنجاز فريق مبادرة “الجبال السبعة” ويؤكد فخره بدعمهم

وطنا اليوم:احتفى كابيتال بنك بالإنجاز المميز الذي حققه فريق مبادرة “الجبال السبعة”، بعد اختتام رحلتهم الجبلية التي حملت رسالة أمل وتضامن مع الأطفال مرضى السرطان في الأردن، مؤكداً اعتزازه بدعم هذه المبادرة الإنسانية الرائدة التي جسّدت أسمى معاني التحدي والإرادة.
وقد تمكن الفريق، المؤلف من مجموعة من طلبة مدرسة الشويفات، من إتمام رحلتهم بنجاح ضمن المبادرة التي أطلقها السيد لؤي الشوملي عام 2017، والتي تهدف إلى دعم علاج الأطفال على قوائم الانتظار في مركز الحسين للسرطان، عبر تسلّق قمم تمثل الصعوبات الجسدية والنفسية التي يعيشها المرضى في رحلة علاجهم. وتمكنت المبادرة حتى اليوم من جمع ما يقارب مليون دولار لصالح المركز، في إنجاز يُسجَّل باسم العمل المجتمعي النبيل.
وأوضحت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، أن دعم كابيتال بنك لمبادرة ‘الجبال السبعة’ يأتي في إطار التزامه المستمر بدعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإنساني، لا سيما تلك التي تُعنى بصحة الأطفال وتكافؤ فرصهم في الحصول على العلاج، مشيرة إلى أن ما حققته هذه المبادرة من نتائج ملموسة يعكس قيمة العمل الجماعي وأثره في تحقيق التغيير الإيجابي.
وأشارت بارطو أن كابيتال بنك يعتبر هذا النوع من المبادرات جزءاً من توجهاته الاستراتيجية في مجال المسؤولية المجتمعية، لافتة إلى البنك سيواصل دعم المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز قيم التضامن وتحسين نوعية الحياة في المجتمع.
هذا وقد عبر السيد لؤي الشوملي، مؤسس مبادرة “الجبال السبعة” عن اعتزازه بالشراكة مع كابيتال بنك وبإنجاز الفريق الذي حقق هدف المبادرة الإنساني وجمع المبلغ المطلوب لدعم علاج الأطفال على قوائم الانتظار.
ويؤكد كابيتال بنك من خلال هذه الرعاية التزامه المتواصل بدعم المبادرات الصحية والتعليمية والشبابية، التي تُحدث فرقاً حقيقياً وتُسهم في بناء مجتمع أكثر تضامناً وإنسانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:46

انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة

20:36

روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

20:33

اللي ما يطول العنب.. حامض عنه يقول

20:31

مصادر : الخريطة الإسرائيلية لإعادة التموضع تقضم 40% من مساحة غزة وتبقي رفح تحت الاحتلال

20:16

إصابة 7 أشخاص بانهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء

19:45

دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز

19:35

الأردن يحمي أكثر من 1600 متر مربع من الفسيفساء في مأدبا

19:20

سندويتشات الجمعة

19:17

ولي العهد لنشامى الدفاع المدني المتواجدين بسوريا: الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية

19:11

وفاة الصيني المضحك في باريس والسبب هاتفه النقال

19:07

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمربعات سكنية غرب غزة

16:50

تحذيرات أوروبية وأممية من انفجار الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية

وفيات
وفيات الخميس 10-7-2025وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025