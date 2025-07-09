وفد من جامعة ويست السويدية يزور عمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي ضمن برنامج إيراسموس+

وطنا اليوم:في إطار الشراكة المستمرة ضمن برنامج إيراسموس+، استقبلت جامعة عمان الأهلية وفداً أكاديميًا من جامعة ويست السويدية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

وضم الوفد الزائر كلًا من الدكتور ميكائيل إريكسون، رئيس قسم العلوم الهندسية، والدكتورة لينا غرايبة، والدكتور بسام مصّوح، حيث كان في استقبالهم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة.

وتخلل الزيارة جولة تعريفية في الحرم الجامعي، كان من بينها زيارة كلية الهندسة، حيث عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء الهيئة التدريسية، لمناقشة مجالات الاهتمام البحثي المشترك، ومشاريع التعاون الممكنة، بالإضافة إلى فرص التبادل الأكاديمي للطلبة والهيئة التدريسية في إطار برنامج إيراسموس+.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للزيارة الناجحة التي قام بها وفد من جامعة عمان الأهلية إلى جامعة ويست في أبريل 2024، والتي ضمت الدكتورة فيروز أبو سويلم، مديرة مركز الارتباط العالمي، والدكتورة ساندرا المطارنة، والمهندس أحمد حوراني مدير وحدة التسويق والاتصال، والمهندس طارق الخريسات.