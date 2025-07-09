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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة

9 يوليو 2025
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الأربعاء، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل طائرة مسيّرة.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، تمكنت من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود”، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.


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