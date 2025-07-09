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البراري رئيسًا للجنة التحكيم الدولية لمهرجان المسرح الحر

9 يوليو 2025
البراري رئيسًا للجنة التحكيم الدولية لمهرجان المسرح الحر

وطنا اليوم:أنتخبت رئاسة اللجنة العليا لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي الكاتب والأديب والمسرحي هزاع البراري رئيسًا للجنة التحكيم الدولية للمهرجان بنسخته العشرين.

وجاء اختيار البراري لما يحمله من خبرة طويلة في المسرح الأردني والعربي، حيث يعد من أهم كتاب “السناريو المسرحي” في الأردن.

وحاز البراري على عدة جوائز محلية وعربية، من أبرزها جائزة أفضـل تأليف مسـرحي عـن مسـرحية «ميشع يبقى حيــاً»، في الأردن لعام 2001، و جائزة محمد تيمور المصرية لأفضل نص مسرحـي عربي 2004، جائزة أبو القاسم الشابي التونسية لأفضل نص مسرحي عن نص قلادة الدم 2009، وجائزة مهرجان المسرح الأردني 2009 لأفضل نص مسرحي، جائزة سمو الشيخ سلطان القاسمي عن الهيئة العربية للمسرح المركز الأول عن النص المسرحي «زمن اليباب» 2016 في وهران بالجزائر.

وللبراري لهُ عدة مؤلفات روائية ومسرحية أبرزها:
العرض المجهول، مهرجان المسرح، 1997
حلم أخير، مهرجان المسرح، 1998
مرثية الذئب الأخيرة، 2000
العُصاة، دار أزمنة للنشر والتوزيع، 2002
الناي والنهر، مهرجان المسرح، 2004
هانييال، 2005
قلادة الدم: ثلاث مسرحيات، دار أزمنة للنشر والتوزيع، 2007


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