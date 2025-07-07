المجالي يتفقد الأسواق الحرة في المدورة

وطنا اليوم:‎قام المهندس هيثم المجالي مدير عام شركة الاسواق الحرة الأردنية، بزيارة إلى مركز المدورة الحدودي مع الشقيقة المملكة العربية السعودية حيث تجول داخل مراكز الاسواق الحرة الأردنية القادمين والمغادرين واطلع على الامكانات المتوفرة في مراكز الشركة. واكد المجالي خلال الجولة التي التقى فيها مسؤولي وموظفي الاسواق الحرة في المركز الحدودي ان الشركة تسعى لإعادة تأهيل مراكز الاسواق الحرة في المدورة ورفع جاهزيتها الكاملة لتقديم افضل الخدمات للحركة النشطة للمسافرين على المركز الحدودي من اشقاءنا الزائرين وابناء جالياتنا الاردنية خلال موسم الصيف الحالي.

‎كذلك عرض المنتجات المختلفة من بضائع الأسواق الحرة وتدعيمها بكل ما يخدم القادمين والمغادرين وبأفضل المستويات .

‎ واكد المجالي خلال لقاءه موظفي الأسواق الحرة في مركز حدود المدورة الذي تعتبر من المراكز الحيوية لحجم حركة الزوار والمسافرين بين البلدين على الخطوات المتخذة لتطوير مركز الأسواق الحرة وتحديثه بما يليق بأهمية المعبر الحدودي . وستشمل عملية التوسعة ، أعمال إنشاءات الصيانة والتجهيزات الداخلية واجنحة العرض وتسهيل الامكانات لتقديم افضل الخدمات وكافة أنواع البضائع التي يحتاجها المسافرين والتي تعتبر حقاً في القانون الدولي للأسواق الحرة لكل المسافرين عبر الحدود في العالم .

والتقى المجالي مسؤولي الأجهزة الأمنية والجمارك ومدير المركز الحدودي مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة من الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في الارتقاء بأعمال وخدمات المركز الحدودي وتسهيل حركة السفر بالاتجاهين بافضل صوره.

كما زار المجالي سكن موظفي الأسواق الحرة في المدورة واطلع على الظروف التي يعيشها الموظفون ليتمكنوا من اداء عملهم بافضل حال .