بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

المجالي يتفقد الأسواق الحرة في المدورة

7 يوليو 2025
المجالي يتفقد الأسواق الحرة في المدورة

وطنا اليوم:‎قام المهندس هيثم المجالي مدير عام شركة الاسواق الحرة الأردنية، بزيارة إلى مركز المدورة الحدودي مع الشقيقة المملكة العربية السعودية حيث تجول داخل مراكز الاسواق الحرة الأردنية القادمين والمغادرين واطلع على الامكانات المتوفرة في مراكز الشركة.  واكد المجالي خلال الجولة التي التقى فيها مسؤولي وموظفي الاسواق الحرة في المركز الحدودي ان الشركة تسعى لإعادة تأهيل مراكز الاسواق الحرة في المدورة ورفع جاهزيتها الكاملة لتقديم افضل الخدمات للحركة النشطة للمسافرين على المركز الحدودي من اشقاءنا الزائرين وابناء جالياتنا الاردنية خلال موسم الصيف الحالي.
‎كذلك عرض المنتجات المختلفة من بضائع الأسواق الحرة وتدعيمها بكل ما يخدم القادمين والمغادرين وبأفضل المستويات .
‎ واكد المجالي خلال لقاءه موظفي الأسواق الحرة في مركز حدود المدورة الذي تعتبر من المراكز الحيوية لحجم حركة الزوار والمسافرين بين البلدين على الخطوات المتخذة لتطوير مركز الأسواق الحرة وتحديثه بما يليق بأهمية المعبر الحدودي .  وستشمل عملية التوسعة ، أعمال إنشاءات الصيانة والتجهيزات الداخلية واجنحة العرض وتسهيل الامكانات لتقديم افضل الخدمات وكافة أنواع البضائع التي يحتاجها المسافرين والتي تعتبر حقاً في القانون الدولي للأسواق الحرة لكل المسافرين عبر الحدود في العالم .
والتقى المجالي مسؤولي الأجهزة الأمنية والجمارك ومدير المركز الحدودي مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة من الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في الارتقاء بأعمال وخدمات المركز الحدودي وتسهيل حركة السفر بالاتجاهين بافضل صوره.
كما زار المجالي سكن موظفي الأسواق الحرة في المدورة واطلع على الظروف التي يعيشها الموظفون ليتمكنوا من اداء عملهم بافضل حال .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

ضبط مصنع أجبان غير مرخص ومواقع تخزين حليب مجفف بظروف مخالفة

20:37

خلال أيام .. ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة

20:28

ترامب يتوعد روسيا بعقوبات قاسية.. بوتين لم يقدم شيئاً لوقف حرب أوكرانيا

20:20

رئيس هيئة الأركان المشتركة: عمليات تطوير منظومة أمن الحدود مستمرة

20:17

لا تقتلوا الثقة بسيف الشائعة .. مؤسسة الغذاء والدواء تستحق الإنصاف

19:52

الاحتلال يعلن استهداف مسؤول تخطيط حماس في لبنان

19:36

البلبيسي: لا علاقة للبطيخ والفواكه بالتسبب بأمراض معوية

19:27

السلطة تدعم أبو شباب وإسرائيل تكافئها بـ إمارة الخليل

19:25

تعيين الصرايرة مديراً للرقابة الداخلية في الإسكان والتطوير الحضري

19:21

سلامة : اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

19:07

السميرات يرعى لقاءً متخصصًا حول تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي

19:05

52 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان