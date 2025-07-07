الطقس يلتهب مُجدداً .. دول عربية تتجه لتسجيل 50 درجة مئوية نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:حذر موقع “طقس العرب” المتخصص في الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من موجة حارة قوية يُتوقع أن تؤثر على مناطق واسعة من الخليج العربي مع نهاية الأسبوع الحالي، وتبلغ ذروتها مطلع الأسبوع القادم، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

ووفقاً لآخر تحديثات النماذج الجوية، فإن الأجواء الحارة ستعود بقوة لتسيطر على كل من العراق، والكويت، وشرق المملكة العربية السعودية، واصفةً الطقس المتوقع في تلك المناطق بـ”اللاهب”.

وأوضح خبراء الطقس في “طقس العرب” أن سبب هذه الموجة الحارة هو تعمق المنخفض السطحي الحراري فوق شرق شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع اشتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى اشتداد الموجة واتساع رقعتها الجغرافية.

ومن المتوقع أن تسجل معظم تلك المناطق درجات حرارة أربعينية، بينما قد تسجل بعض المدن، خاصة في العراق والكويت وشرق السعودية، 50 درجة مئوية أو أكثر، مما سيعيد هذه المناطق مجدداً إلى صدارة قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة على مستوى العالم.

وفي ظل هذه الظروف الجوية القاسية، أصدر “طقس العرب” تحذيراً مهماً دعا فيه إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، خاصة في فترة الظهيرة، ونصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم لتجنب مضاعفات الإجهاد الحراري وضربات الشمس