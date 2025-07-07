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برنامج الأغذية: الطحين في غزة أصبح أغلى ثلاثة آلاف مرة

7 يوليو 2025
برنامج الأغذية: الطحين في غزة أصبح أغلى ثلاثة آلاف مرة

وطنا اليوم:طالب برنامج الأغذية العالمي، بفتح المزيد من الطرق الآمنة للوصول إلى جميع السكان شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.
واضاف : ان الطحين المستخدم في الخبز أصبح أغلى ثلاثة آلاف مرة مما كان عليه قبل الحرب.
وشدد البرنامج العالمي التابع للأمم المتحدة، في منشور عبر منصة “إكس”، على عدم تواجد “مسلحين” قرب مسارات الشاحنات أو نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، كما طالب بشكل عاجل بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وجدد تحذيره من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص هناك محروم من الحصول على الطعام لأيام متتالية.
وأشار إلى مواصلته تقديم مساعدات غذائية مُنقذة للحياة داخل غزة، على الرغم من تدهور الوضع الأمني، ومحدودية الوصول، وتزايد يأس المجتمعات المحتاجة للمساعدات الغذائية.


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