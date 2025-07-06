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زين تُجدّد شراكتها مع مؤسسة نهر الأردن ودعمها لخط 110 للأسرة والطفل

6 يوليو 2025
زين تُجدّد شراكتها مع مؤسسة نهر الأردن ودعمها لخط 110 للأسرة والطفل

وطنا اليوم:جدّدت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة التي تجمعها منذ عدّة أعوام مع مؤسسة نهر الأردن، مواصَلةً لدورها الفاعل في تمكين المجتمع المحلي، لا سيّما النساء والأطفال، وتعزيزاً لأواصر التعاون في مجال الخدمة المجتمعية في كافة محافظات المملكة.
وجاء تجديد الشراكة إيماناً من زين بجهود مؤسسة نهر الأردن في تمكين أفراد المجتمع من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم لبرامج المؤسسة، وخاصةً برنامج حماية الطفل.
وبموجب الاتفاقية، تواصل زين تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت الحصرية لكافة البرامج والمشاريع الخاصة بحماية الطفل والأسرة، إلى جانب دعمها المستمر لخط 110 للأسرة والطفل التابع للمؤسسة، والذي يوفر خدمات دعم وإحالة مجانية لحماية الأطفال والأسر من جميع أشكال الإساءة، كما تعمل زين على تقديم تدريبات نوعية للمرشدين التربويين العاملين على الخط لتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال.
كما أطلقت زين هذا العام حملتين توعويتين للتعريف بخدمات الخط، الأولى عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، والثانية من خلال رسائل نصية موجّهة إلى مشتركيها، بهدف رفع الوعي المجتمعي بالخدمات التي يقدمها الخط وآليات الوصول إليه، كما قدّمت زين دورتين تدريبيتين متخصصتين لفريق المؤسسة، تناولت الأولى التحول الرقمي، فيما ركّزت الثانية على الصحة النفسية، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة مستمرة لأكثر من 10 أعوام، بين زين ومؤسسة نهر الأردن، تعكس التزام الطرفين بقيم المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني، سعياً لتحقيق بيئة آمنة وداعمة للأطفال والأسر في مختلف أنحاء المملكة.


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