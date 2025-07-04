تسليم 85 بئرا تجميعية لمياه الأمطار في مناطق شمال إربد

وطنا اليوم:سلّمت مديرية زراعة محافظة إربد، 85 بئر مياه للمواطنين في مناطق شمالي إربد، ضمن مشروع الحديقة المنزلية وتجميع مياه الأمطار، الذي تنفذه المديرية بالتشارك مع مجلس محافظة إربد.

وقال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تلك الآبار شملت مناطق البارحة وأحواض تُقبل ودابوليا والمايلة ومقتل الغوراني والجّلسة، بتكلفة زادت عن 127 ألف دينار، ممولة مناصفة من مجلس المحافظة ووزارة الزراعة، وتهدف إلى تعزيز المخزون المائي للمزارعين في مناطق المحافظة، واستغلال مياه الأمطار للزراعة والاستخدامات المنزلية.

وأضاف أن كل بئر ماء ضمن المشروع، سعتها 30 مترا مكعبا، وبتكلفة 1500 دينار للبئر الواحدة، فيما يُجرى اختيار المستفيدين المتقدّمين ضمن شروط ومعايير محددة، لخدمة الجهود المبذولة لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات الزراعية والمائية.

وأكد بني هاني، أهمية تلك الآبار، التي تُنفّذ في مختلف ألوية إربد بمعدل 1200 بئراً، في تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة؛ مما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية، وتقليل الاعتماد على مصادر شبكة المياه التقليدية وتعزيز الحصاد المائي