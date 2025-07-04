بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تسليم 85 بئرا تجميعية لمياه الأمطار في مناطق شمال إربد

7 ثواني ago
تسليم 85 بئرا تجميعية لمياه الأمطار في مناطق شمال إربد

وطنا اليوم:سلّمت مديرية زراعة محافظة إربد، 85 بئر مياه للمواطنين في مناطق شمالي إربد، ضمن مشروع الحديقة المنزلية وتجميع مياه الأمطار، الذي تنفذه المديرية بالتشارك مع مجلس محافظة إربد.
وقال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تلك الآبار شملت مناطق البارحة وأحواض تُقبل ودابوليا والمايلة ومقتل الغوراني والجّلسة، بتكلفة زادت عن 127 ألف دينار، ممولة مناصفة من مجلس المحافظة ووزارة الزراعة، وتهدف إلى تعزيز المخزون المائي للمزارعين في مناطق المحافظة، واستغلال مياه الأمطار للزراعة والاستخدامات المنزلية.
وأضاف أن كل بئر ماء ضمن المشروع، سعتها 30 مترا مكعبا، وبتكلفة 1500 دينار للبئر الواحدة، فيما يُجرى اختيار المستفيدين المتقدّمين ضمن شروط ومعايير محددة، لخدمة الجهود المبذولة لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات الزراعية والمائية.
وأكد بني هاني، أهمية تلك الآبار، التي تُنفّذ في مختلف ألوية إربد بمعدل 1200 بئراً، في تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة؛ مما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية، وتقليل الاعتماد على مصادر شبكة المياه التقليدية وتعزيز الحصاد المائي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:58

نمو عدد الشركات المسجلة في الأردن 15% خلال النصف الأول من العام

13:59

قوات الاحتلال تتوغل في ريف درعا جنوب سوريا

13:43

أونروا : نظام توزيع المساعدات في غزة أهان العائلات وجردها من إنسانيتها

11:42

إعداد قوائم بـ1039 قطعة أرض للمعلمين في المحافظات

11:29

وزيرة الخارجية الفلسطينية : العمل العسكري لن يفضي لدولة

11:21

وفيات الجمعة 4-7-2025

11:17

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده شمال قطاع غزة

11:07

وفاء السموأل وامرؤ القيس نموذجا

10:44

أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وغدا

10:30

سعيا لإنتاج 600 ألف شجرة.. الخروب على سلم أولويات مشتل فيصل الزراعي

10:11

الجيش الأميركي ينشر 200 عنصر من المارينز لدعم شرطة الهجرة

10:01

550 مُسيرة روسية تهاجم كييف وترامب يفشل في إقناع بوتين بوقف إطلاق النار

وفيات
وفيات الجمعة 4-7-2025ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقانوفيات الخميس 3-7-2025وفيات الأربعاء 2-7-2025وفيات الثلاثاء 1-7-2025