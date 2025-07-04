بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وغدا

دقيقة واحدة ago
أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وغدا

وطنا اليوم:تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.
وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الأغوار الشمالية 40 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 25، وفي البحر الميت 40 – 24، وفي خليج العقبة 41 – 25 درجة مئوية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:30

سعيا لإنتاج 600 ألف شجرة.. الخروب على سلم أولويات مشتل فيصل الزراعي

10:11

الجيش الأميركي ينشر 200 عنصر من المارينز لدعم شرطة الهجرة

10:01

550 مُسيرة روسية تهاجم كييف وترامب يفشل في إقناع بوتين بوقف إطلاق النار

09:52

حماس تواصل المشاورات وإعلام إسرائيلي: ترامب قد يعلن الاثنين هدنة بغزة

09:43

الصين تكشف عن قنبلة مرعبة تعطل أنظمة الكهرباء بلمح البصر

09:32

المؤشر الأردني لثقة المستثمر للربع الأول يرتفع بنسبة 6.2 %

09:24

رئيس مجلس النواب يعقد عددًا من اللقاءات خلال زيارته لمجلس العموم البريطاني

09:20

لماذا لم يهتمّا بحق عاملة محرومة من الضمان.!

09:17

السيوف يكتب : الأردن: الدولة التي لا تُرى على الخريطة كقوة، لكنها تُرعب الخريطة إذا صمتت

09:12

العدوان يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق

09:09

إطلاق الشعار الجديد .. والشرع يؤكد : سوريا لا تقبل التجزئة

20:41

القبض على كبير المتسولين في مادبا متنكرا على هيئة عجوز

وفيات
ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقانوفيات الخميس 3-7-2025وفيات الأربعاء 2-7-2025وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة الله