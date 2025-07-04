أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وغدا

وطنا اليوم:تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الأغوار الشمالية 40 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 25، وفي البحر الميت 40 – 24، وفي خليج العقبة 41 – 25 درجة مئوية