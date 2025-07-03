الطيران المدني : عودة حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء إلى طبيعتها

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، إن حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، عادت إلى طبيعتها، بعد التوترات الإقليمية التي حدثت مؤخرا.

وأضاف مستو، في تصريح الخميس، أن هنالك ارتفاعا واضحا بعدد المسافرين، إذ سجل مطار الملكة علياء 25 ألف مسافر الاثنين الماضي، مضيفا أن هذا العدد أقل بـ 3% فقط من المعدل اليومي.

وتوقع مستو، ارتفاع أعداد المسافرين خلال الفترة المقبلة، مع عودة العديد من شركات الطيران تسيير رحلاتها من وإلى الأردن.

وبين أن 28 شركة “رئيسة” تُسيّر رحلاتها من وإلى الأردن، مضيفا أن معظمها عادت لتسيير رحلاتها الجوية لمطار الملكة علياء، بالإضافة إلى عودة تدريجية لبقية الشركات.

وأشار إلى أن قرابة 55% من وجهات السفر التي يقصدها المسافرون من وإلى الأردن، هي السعودية والعراق والإمارات ومصر وتركيا، حركة الطيران فيها تعمل بشكل طبيعي، مضيفا أن شركات الطيران خاصة الخليجية أعادت رحلاتها إلى الأردن الأسبوع الماضي.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، الاثنين، استئناف عملياتها التشغيلية الجوية الكاملة إلى كل من الأردن والعراق ولبنان وسوريا، وذلك بعد رفع القيود المفروضة على استخدام المجال الجوي في المنطقة.

وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، أنها ستستأنف، جدول رحلاتها الكامل إلى مطار الملكة علياء الدولي، ومطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، كما تستأنف الناقلة عملياتها التشغيلية إلى خمس وجهات في العراق، فيما تستأنف رحلاتها إلى سوريا ابتداء من 6 تموز.