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إجارة للتأجير التمويلي إحدى الشركات التابعة للبنك الأردني الكويتي تفتتح مقر مبنى الإدارة العامة الجديد الكائن في منطقة عبدون

28 ثانية ago
إجارة للتأجير التمويلي إحدى الشركات التابعة للبنك الأردني الكويتي تفتتح مقر مبنى الإدارة العامة الجديد الكائن في منطقة عبدون

وطنا اليوم:احتفلت شركة إجارة للتأجير التمويلي بالافتتاح الرسمي لمقر مبنى الإدارة العامة الجديد، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٥-٦-٢٠٢٥ ، بحضور السيد هيثم البطيخي – رئيس مجلس الإدارة والمدير العام – السيد عرفات عوده الله، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الشركة، وعدد من العملاء والمدعوين.
وقد أقيم الحفل في مقر الشركة الجديد والكائن في منطقة عبدون، بالقرب من النادي الأرثوذكسي، وتم استقبال الضيوف في أجواء مميزة، تخلّلها جولة في المبنى الجديد ولقاءات ودية بين الحضور.
وتعكس هذه النقله النوعية للشركة مرحلة جديدة من النمو والتطور ، وتأتي ضمن استراتيجية الشركة في تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين بيئة العمل بما يواكب تطلعاتها نحو تقديم خدمات تمويلية متخصصة وأكثر تميزاً.
وتُعد شركة إجارة إحدى الشركات التابعة للبنك الأردني الكويتي”واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التأجير التمويلي، وتحرص على تطوير خدماتها بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء في السوق الأردني، من خلال حلول مبتكرة، وشراكات استراتيجية، وكوادر ذات خبرة عالية.


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