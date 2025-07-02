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الأرصاد تتوقع تسجيل معدلات حرارة أعلى من المعتاد في تموز

9 ثواني ago
الأرصاد تتوقع تسجيل معدلات حرارة أعلى من المعتاد في تموز

وطنا اليوم:توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة خلال تموز الحالي معدلات أعلى من المعتاد في معظم المناطق، حيث يتراوح الانحراف الحراري بين 1.2 و3.9 درجات مئوية فوق المعدل الشهري.
وأوضحت إدارة الأرصاد في بيان الأربعاء، أن المعدل الشهري المتوقع لدرجات الحرارة في مختلف المناطق يتراوح بين 22.9 و36.0 درجة مئوية، مع احتمال أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا أكبر في الحرارة، لا سيما في المناطق المنخفضة والبادية.
ودعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وزيادة شرب السوائل، مع الاهتمام براحة كبار السن والأطفال.
وأضافت أن توقعاتها استندت إلى دمج مخرجات النموذج الأوروبي مع تحليلات النماذج الفصلية المحلية المتطورة، إضافة إلى البيانات المناخية الدقيقة المتراكمة، مما مكنها من تقديم توقعات مكانية دقيقة تدعم التخطيط في مجالات الطاقة والزراعة والصحة العامة


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