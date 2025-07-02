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وفاة طفل وإصابة 7 آخرين إثر حريق منزل في عمان

دقيقة واحدة ago
وفاة طفل وإصابة 7 آخرين إثر حريق منزل في عمان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الأربعاء، إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت مع حريق شب داخل منزل في الطابق الثالث بمنطقة ضاحية الأمير حسن.
وأضاف السرطاوي، في بيان، أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، حيث نتج عنه وفاة طفل (4 سنوات) إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم وإصابة 7 آخرين بحروق مختلفة بالجسم وضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة عن الحريق.
وأشار إلى أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية للازمة للإصابات ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، كما تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق


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