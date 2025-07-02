هل تملك اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإجابة على هذا السؤال؟!

بقلم الخبير موسى الصبيحي

تعقيباً على اجتماع الفريق القانوني للجنة الوزارية لتمكين المرأة الذي انعقد أمس الأول في رحاب مؤسسة الضمان الاجتماعي، والذي تحدث فيه خمسة مسؤولين منهم ثلاثة وزراء في حكومة جعفر حسان، وتم فيه التركيز على نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة.

فإنني أوجّه سؤالاً واحداً فقط لكل المجتمعين ولا سيما أعضاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، والسؤال هو:

لماذا لا تزال معلمات التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين وتعليم الكبار ومحو الأمية محرومات من إجازة الأمومة حتى اليوم، وأن المعلمة تُجبَر على العودة لعملها بعد أقل من خمسة أيام من الإنجاب.؟!

أليست إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبقية التشريعات واحدة من أهم الحقوق الأساسية للمرأة العاملة.؟!

أليست إجازة الأمومة مدفوعة الأجر إحدى أهم عوامل تمكين المرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.؟!

أليست إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أحد أهم مُمكّنات الحفاظ على كرامة المرأة وسلامتها وصحتها وأمنها الاجتماعي والاقتصادي.؟!

أليست إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أهم كثيراً من كل برامج الحماية المرتبطة بتأمين الأمومة ودعم الحضانات ؟!

أليست إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أحد أهم أركان العمل اللائق بالنسبة للمرأة ومن أسباب تحفيزها واستقرار في سوق العمل.؟!

فلماذا إذن تحرمون معلمات التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين وتعليم الكبار ومحو الأميّة من إجازة الأمومة..؟!

هل من إجابة.؟!