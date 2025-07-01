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الأردن يرحب برفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا

1 يوليو 2025
الأردن يرحب برفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأميركي، الذي يُسهِم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء للشعب السوري.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم سوريا، ومساندة جهودها في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافة.


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