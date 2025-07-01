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ترقيات في وزارة التربية والتعليم شملت 2070 معلماً وإدارياً

1 يوليو 2025
ترقيات في وزارة التربية والتعليم شملت 2070 معلماً وإدارياً

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.
وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (2070) معلمًا ومعلمة وإداريا وإدارية.
وأضافت الوزارة أن الترقيات جاءت كما يلي : (264) لرتبة معلم مساعد/ إداري مساعد، و(165) لرتبة معلم/مساند تربوي، و(330) لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و(1291) لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و(11) لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد، و(9) للجوائز.
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.


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