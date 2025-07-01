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بنك القاهرة عمان يصدر تقرير الاستدامة لعام 2024 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية

1 يوليو 2025
بنك القاهرة عمان يصدر تقرير الاستدامة لعام 2024 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية

وطنا اليوم:أعلن بنك القاهرة عمان عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024، والذي تم إعداده بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وإرشادات تقارير الاستدامة الصادرة عن بورصة عمان، تأكيداً على التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .(SDGs)
يستعرض التقرير أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال العام، ويعكس التقدم الملموس في تنفيذ استراتيجيته المستدامة على مختلف الأصعدة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كما يسلط الضوء على المبادرات والمشاريع التي نفذها البنك أو ساهم فيها كشريك رئيسي، والتي تعكس التزامه العميق بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المملكة.
ويبرز التقرير مساهمات البنك في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية، وتبني ممارسات مؤسسية مسؤولة، إلى جانب تعزيز الاستثمار المسؤول وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
كما يعكس التقرير التزام البنك برؤية التحديث الاقتصادي، من خلال التركيز على التحول الرقمي، وتطوير مهارات وكفاءات موظفيه، وتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين، وهو ما تجسد بإطلاق الإطار الاستراتيجي لتمكين المرأة داخل المؤسسة.
ويؤكد بنك القاهرة عمان من خلال هذا التقرير على استمراره في نهج الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقافة الاستدامة كجزء لا يتجزأ من عملياته المؤسسية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
للاطلاع على التقرير قم بزيارة الموقع الالكتروني www.cab.jo


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