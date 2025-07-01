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ألمانيا تجلي 20 ألفًا في أوسنابروك لنزع فتيل قنبلة من الحرب العالمية الثانية

1 يوليو 2025
ألمانيا تجلي 20 ألفًا في أوسنابروك لنزع فتيل قنبلة من الحرب العالمية الثانية

وطنا اليوم:أجلت السلطات الألمانية، مساء أمس الإثنين، حوالي 20 ألف شخص من مدينة أوسنابروك شمال غرب البلاد، في أكبر عملية إجلاء تشهدها المدينة، وذلك بعد العثور على قنبلة غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
ومن المقرر أن تبدأ فرق المتفجرات عملية نزع فتيل القنبلة فجر الثلاثاء.
وأوضحت السلطات أن القنبلة عُثر عليها أثناء أعمال الإشراف على مشروع بناء في حي “لوكفيرتل” بالمدينة، وتقع ضمن منطقة تشمل محطة القطار الرئيسية ومستشفى سانت ماري ومستشفى الأطفال المسيحيين.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء مركز إخلاء مؤقت في إحدى المدارس المحلية لاستيعاب السكان الذين تم إجلاؤهم، مع توقعات باستكمال العملية بحلول ظهر اليوم.
وأكدت السلطات أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان، بما في ذلك إخلاء المنشآت الحيوية وتأمين المنطقة المحيطة بالقنبلة.
وتعد مثل هذه العمليات شائعة في ألمانيا، حيث لا تزال مخلفات الحرب العالمية الثانية تُكتشف بشكل دوري أثناء مشاريع البناء أو التطوير العمراني


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