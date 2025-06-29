التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية (KDI) في كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2025/2026، ضمن برنامجي الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المنح تشمل الشؤون الدولية، السياسات الحكومية، سياسات التنمية، الإدارة العامة والاقتصاد.

وأضافت، إن المنح تتضمن مزايا تشمل تغطية الرسوم الدراسية وتوفير مخصص شهري وسكن جامعي.

وأشارت إلى أن التقديم للمنح متاح خلال الفترة من 14 وحتى 31 تموز المقبل.

وأكدت الوزارة، ضرورة التزام الطلبة المقبولين بأحكام تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.