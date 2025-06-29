أورنج الأردن ترعى اليوم العلمي في الجامعة الهاشمية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل دعماً للشباب والابتكار

وطنا اليوم:في إطار دعمها المتواصل للشباب وتمكينهم في مجال التكنولوجيا والابتكار، قدمت أورنج الأردن رعايتها لليوم العلمي “الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل”، والذي نظمته كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الهاشمية، والتي أتت ضمن احتفالاتها بعيد الاستقلال، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما تم افتتاح معرض مشاريع التخرج لطلبة الكلية والتي كشفت عن تميزهم والمهارات التقنية العالية التي يمتلكونها والتي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل.

وخلال هذه الفعالية، قدم مؤسس شركة e-Fresco، عمار الشامي، والتي تعتبر إحدى الشركات المحتضنة من مركز أورنج الرقمي، عرضاً تقديمياً بعنوان: “e-Fresco, Journey of a Startup with Orange AI Incubator”، استعرض فيه رحلته الريادية وتجربته في بناء شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية الدعم الذي قدمته أورنج الأردن في مختلف مراحل النمو.

وأعربت أورنج الأردن على حرصها المستمر في تمكين الشباب ودعم طموحاتهم من خلال توفير فرص التعلم والتطوير في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والذي يقع في صميم استراتيجية مسؤوليتها المجتمعية المستلهمة من خطة أورنج العالمية، كما أكدت التزامها بتقديم الدعم لرواد الأعمال وتوفير بيئة محفّزة تساعدهم على الانطلاق والنمو بثقة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الشراكة الفاعلة بين أورنج الأردن والجامعة الهاشمية، لخلق بيئة محفزة تدعم تطلعات الشباب نحو مستقبل رقمي ومهني واعد، مما يؤكد دور الجامعات الأردنية في دعم التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.