التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية

وطنا اليوم:اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية (KDI)/ في كوريا الجنوبية في برنامجي (الماجستير والدكتوراه) بتخصصات متعلقة بالشؤون الدولية، السياسات الحكومية، سياسات التنمية، الإدارة العامة والاقتصاد للعام الجامعي 2025-2026.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن مزايا المنحة تشمل تغطية الرسوم الدراسية، مخصص شهري، السكن الجامعي.

وحددت الوزارة موعد تقديم الطلبات اعتبارا من تاريخ 14-7-2025 ولغاية 31-7-2025.

وفيما يخص آلية التقديم، دعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول الى الرابط الالكتروني للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلب.

ونوهت إلى انه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.