“الفوسفات” تحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة أمن المعلومات

وطنا اليوم:حصلت دائرة تكنولوجيا المعلومات في شركة مناجم الفوسفات الأردنية على شهادة ISO/IEC 27001:2022 المعتمدة عالميا في نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، والتي تمنحها شركة (TÜV Austria).

وجاء حصول الشركة على هذه الشهادة تتويجا لجهودها في بناء وتطبيق إطار متكامل لحوكمة أمن المعلومات، بما يضمن حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية والمخاطر التشغيلية، ويسهم في رفع كفاءة العمليات الداخلية، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، الإدارة التنفيذية للشركة وجميع العاملين فيها على هذا الإنجاز، مشيدا بالجهود التي بذلتها دائرة تكنولوجيا المعلومات في الشركة وتوجت بالحصول على هذه الشهادة.

وقال الدكتور الذنيبات، إن هذا الانجاز يُضاف إلى سجل الشركة الحافل بالتميز المؤسسي الى جانب إنجازاتها ونجاحاتها في مجالات العمل الأخرى، وترجمة للجهود التي تبذلها الشركة وكوادرها في مجال توظيف التكنولوجيا في إجراءاتها وأعمالها، وحرصها المستمر على تطويره ضمن أعلى المعايير العالمية.

وبين أن هذا الانجاز يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية، وتعزيز أمن المعلومات، وحماية البيانات من المخاطر السيبرانية والاختراقات، بما يواكب التطورات التقنية العالمية ويدعم استمرارية الأعمال وتجويدها.

وأكد الدكتور الذنيبات، أن الشركة تواصل توظيف التكنولوجيا المتقدمة واستثمارها في مختلف مجالات عملها، بهدف تطوير الأداء، ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية والإدارية، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبد الوهاب الرواد، أن الحصول على هذه الشهادة يشكل محطة مهمة في جهود الشركة لتعزيز إدارة أمن المعلومات وحمايتها، مثمنا جهود العاملين في دائرة تكنولوجيا المعلومات وجميع العاملين في الشركة لتحقيق التميز في هذا المجال.

وقال ان الشركة تولي أهمية كبيرة لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية ، بما يعكس التزامها الكبير بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال ، مؤكدا التزام الشركة بتعزيز الابتكار الرقمي والتحول الآمن، بما يدعم موقع الشركة الريادي في قطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعد شهادة “ISO/IEC 27001” معيارا دوليا مرجعيا يختص بتقييم قدرة المؤسسات على إدارة أمن المعلومات بفعالية، ويمنح المؤسسات ثقة أكبر في تعاملاتها مع الشركاء والمستثمرين والعملاء على حد سواء.

وتعتبر شركة (TÜV Austria) من أعرق الهيئات المعترف بها دوليا والتي تمنح هذا النوع من الشهادات.