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8 % ممّن دخلوا مظلة الضمان من الأردنيين حصلوا على تقاعد.!

دقيقة واحدة ago
8 % ممّن دخلوا مظلة الضمان من الأردنيين حصلوا على تقاعد.!

بقلم خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي

بلغ العدد التراكمي لمشتركي الضمان تاريخياً منذ بدء تطبيق أحكام قانون الضمان في 1-1-1980 وحتى تاريخه حوالي ( 6 ) ملايين مشترك أردني وغير أردني.

وقد حصل منهم على راتب تقاعد أو راتب اعتلال ( 371 ) ألف شخص فقط، وبما نسبته ( 6.3 % ) من العدد التراكمي التاريخي للمؤمّن عليهم فعّالين وغير فعّالين.

وبالنسبة للمشتركين الأردنيين فقط، فقد بلغ عددهم التراكمي حوالي ( 4.6 ) ملايين مشترك، وبلغ عدد من حصلوا منهم على راتب تقاعد أو راتب اعتلال ( 360 ) ألف مشترك أردني وبما نسبته ( 8% ) تقريباً.

الخلاصة؛ نسبة المؤمّن عليهم الأردنيين الحاصلين على راتب التقاعد ضعيفة جداً، وهذا عائد للانقطاعات الكثيرة واضطرابات سوق العمل، والانسحابات من السوق والضمان، والتهرب التأميني بأشكاله المختلفة. ولنا عودة أكثر تفصيلاً للأسباب.


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