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أسرة جامعة البترا تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون

30 ثانية ago
أسرة جامعة البترا تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم-يتقدم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة كافة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأمين ، بمناسبة عيد ميلاده الحادي والثلاثين.

سائلين الله العلي القدير أن يحفظ سموه، ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يسدد خُطاه، ويمده بمزيد من العون والتوفيق في خدمة الوطن، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.


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