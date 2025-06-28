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شركة الاسواق الحرة الاردنيه تهنئ ولي العهد الأمين بمناسبه بعيد ميلاده الـ 31

27 ثانية ago
شركة الاسواق الحرة الاردنيه تهنئ ولي العهد الأمين بمناسبه بعيد ميلاده الـ 31

وطنا اليوم -يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الاردنيه وأعضاء المجلس ورئيس التنفيذي للشركة وكافة العاملين بالشركة

من مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم،

بأصدق مشاعر التهنئة وأطيب التبريك بمناسبة عيد ميلاده السعيد.

 

وإذ نغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يمنّ على سموّه بموفور الصحة والعافية، وأن يُسدد خُطاه في مسيرته المباركة في خدمة الوطن إلى جانب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

وإننا في شركة الاسواق الحرة الاردنيه ، إذ نستذكر ما يتمتع به سمو ولي العهد من رؤى طموحة وقيادة شابة ملهمة، لنؤكد فخرنا واعتزازنا بدوره الريادي في تمكين الشباب وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.

 

وكل عام وسموّه بألف خير


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