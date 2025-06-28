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مصفاة البترول الأردنية تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون

19 ثانية ago
مصفاة البترول الأردنية تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم-رفعت شركة مصفاة البترول الأردنية، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها المهندس عبدالرحيم البقاعي، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، وكافة كوادرها وموظفيها، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون.

وأكد المهندس البقاعي أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد عمق ارتباط الأردنيين بقيادتهم الهاشمية، مشيرًا إلى أن سمو ولي العهد يُعد قدوةً للشباب الأردني في الإخلاص والانتماء والعمل من أجل رفعة الوطن.

من جانبه، أشار المهندس الحياري إلى أن سمو الأمير الحسين يمثل امتدادًا للرؤية الهاشمية في التحديث والنهضة، وأن مسيرته الحافلة بالمبادرات النوعية تشكل مصدر فخر لكل أردني، مؤكدًا أن أسرة الشركة تجدد بهذه المناسبة الولاء والانتماء للعرش الهاشمي ولقيادتنا الحكيمة.

 


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