في سابقة شبابية عربية… “فرسان التغيير” يعلنون من جامعة الدول العربية انطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

وطنا اليوم:بخطى ثابتة لا تعرف المستحيل، كتب التاريخ صفحة مشرقة باسم الشباب الأردني، حين اعتلى عصام المساعيد، رئيس مؤسسة فرسان التغيير ورئيس اللجنة التنظيمية العليا لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي، منبر جامعة الدول العربية في القاهرة، كأصغر متحدث رسمي باسم وفد عربي، وأول أردني يمثل مؤسسة وطنية شبابية ويتحدث باسمها في أروقة “بيت العرب”، وذلك في القاعة الأندلسية عن عمر لا يتجاوز 23 عامًا و7 أشهر، أمام نخبة من الدبلوماسيين وصُنّاع القرار ورواد الأعمال والخبراء العرب.

وجاء ذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي، التي نظّمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون، وبرعاية وزارات الشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة رسمية من ثماني دول عربية، وأكثر من 1750 شابًا وشابة من مختلف أنحاء الوطن العربي، وبحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.

وخلال الجلسة العربية الافتتاحية التي قادها وفد فرسان التغيير، أعلن المساعيد رسميًا عن إطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، باعتبارها أحد أبرز مخرجات المنتدى، وذلك بدعم مباشر من معالي الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وأكد المساعيد في كلمته أن القمة ستُعقد في المملكة الأردنية الهاشمية على هامش فعاليات “عمان عاصمة الشباب العربي”، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، لتكون منصة عربية ريادية تحتضن النخب الشبابية، والأفكار الابتكارية، والحلول التكنولوجية والتنموية، وتُرسّخ مكانة الأردن كوجهة عربية للابتكار والريادة والتحول الرقمي، انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل في مساراتها: الاقتصادية والإدارية والسياسية.

وقد شهد المنتدى إطلاق عدد من المبادرات العربية النوعية، من أبرزها: نادي الابتكار العربي كمظلة إقليمية للمبتكرين، وصالون الفكر العربي المستدام لتعزيز الحوار التنموي، بالإضافة إلى” Innovest” كحاضنة عربية لدعم الأفكار الريادية القابلة للتطبيق، كما تضمّن المنتدى عرض مشاريع شبابية ريادية تم دعمها وتمويلها ضمن منظومة تشبيك متكاملة بين الشباب والمستثمرين.

وفي ختام المنتدى، أكّد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن نجاح هذه النسخة هو ثمرة حقيقية للتكامل العربي والإيمان العميق بدور الشباب كمحرّك رئيسي للتنمية المستدامة في المنطقة، مشدّدًا على أهمية استمرارية هذه الفعاليات التي تُعزز التكامل بين الدول العربية وتُطلق العنان للطاقات الشبابية الخلّاقة نحو آفاق اقتصادية واستثمارية واعدة.

يُذكر أن الوفد الأردني، برئاسة عصام المساعيد، ضم نخبة من القيادات الشابة والخبراء ورواد الأعمال الذين شاركوا في الجلسات الحوارية وقدموا توصيات استراتيجية في مجالات الريادة، الاقتصاد المعرفي، والابتكار التكنولوجي، بما يعكس صورة مشرقة عن طاقات الشباب الأردني وقدرته على التمثيل المشرف في المحافل الإقليمية والدولية.