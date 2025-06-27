دخول أكياس دم تم التبرع بها من الأردن إلى غزة

وطنا اليوم:قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، الجمعة، إن أكياس دم تمّ التبرع بها من الأردن أُدخلت إلى قطاع غزة.

وأضاف البرش أن المنظومة الصحية متهالكة ومنهارة، لكن هناك عزيمة من الأطباء والكوادر الصحية، ولم يتركوا الميدان.

وتحدث عن الطفلة جوري المصري ذات الـ3 أشهر التي استشهدت نتيجة سوء التغذية، ليرتفع عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة سوء التغذية إلى 66 طفلا.

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي يوقع عشرات الشهداء يوميا منهم من منتظري المساعدات.

وشدّد على أن 80% من المرضى لا يجدون أدويتهم الأساسية، وأن 16 مستشفى تعمل بشكل جزئي بحالة وظيفية وصفها بالأكثر سوءا.

وشارك عدد كبير من الأردنيين، بحملات تبرع بالدم لصالح الفلسطينيين، انطلقت استجابة لنداء استغاثة من قطاع غزة في ظل استمرار “العدوان” الإسرائيلي عليه