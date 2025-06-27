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قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ الحكم في سفاح تويتر

4 ساعات ago
قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ الحكم في سفاح تويتر

وطنا اليوم:نفذت اليابان، الجمعة، حكم الإعدام في رجل تمت إدانته بجريمة قتل وتقطيع أوصال 9 أشخاص في شقته قرب طوكيو، حسبما أعلنت وزارة العدل.
وحكم على تاكاهيرو شيرايشي، المعروف باسم “سفاح تويتر”، بالإعدام عام 2020، بعد إدانته بقتل 9 أشخاص عام 2017، وكان معظمهم قد نشروا أفكارا انتحارية على منصات التواصل الاجتماعي، كما أدين بالاعتداء الجنسي على الضحايا الإناث.
وجاء تنفيذ الإعدام وسط تزايد الدعوات بإلغاء عقوبة الإعدام منذ تبرئة إيواو هاكامادا، أطول نزيل في العالم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، العام الماضي.
وتم إعدام شيرايشي في سجن طوكيو بسرية تامة، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حتى تم تنفيذ الحكم.
وكانت الشرطة قد اعتقلته عام 2017 بعد العثور على جثث 8 إناث ورجل واحد، في صناديق تبريد داخل شقته.
وقال المحققون إن شيرايشي تواصل مع الضحايا عبر “تويتر”، عارضا عليهم المساعدة في تحقيق رغباتهم الانتحارية، وقتل النساء الثماني، ومن بينهن مراهقات، بعد اغتصابهن، كما قتل صديق إحداهن لإسكاته.
يشار إلى أن معدل الانتحار في اليابان يعتبر من بين الأعلى في العالم، كما يعد معدل الجريمة منخفضا نسبيا، لكنها شهدت بعض حوادث القتل الجماعي البارزة في السنوات الأخيرة.


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