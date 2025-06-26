الفوسفات : من المطالبة بالتصفية إلى قصة نجاح وحكاية تروى

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة في مقر إدارة الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس عبدالوهاب الرواد، ومديري الإدارات في الشركة ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية محمد الحجايا، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وفتح مزيد من قنوات التواصل بين النقابة وإحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

وقدم الدكتور الذنيبات عرضًا شاملاً استعرض خلاله واقع حال الشركة والوضع المالي لشركة مناجم الفوسفات للسنوات السبع الماضية 2018- 2024، وخططها الاستثمارية المستقبلية للأعوام 2024-2030 الرامية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وتطوير قطاع التعدين في المملكة.

وتطرق اللقاء إلى الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الشركة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في الإيرادات العامة، وتوفير فرص العمل، وتنفيذ برامج للمسؤولية المجتمعية في مختلف المناطق.

وأشاد الذنيبات بدور نقابة الصحفيين في دعم الإعلام الوطني وتعزيز المهنية، متمنيًا للنقابة المزيد من النجاح في مهامها التنظيمية والتطويرية، وما تمثله من صوت مهني يعزز الثقة بين الإعلام والمؤسسات.

وأكد الذنيبات أهمية الإعلام الوطني في توضيح رسالة الدولة، وتعزيز ثقة الرأي العام بالمؤسسات، مؤكدًا على ضرورة استمرار العلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام القائمة على الشفافية والمهنية والاحترام المتبادل.

من جانبه أكد نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني وأعضاء الوفد على أهمية الإنجازات التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

واشاد المجلس بالتطورات التي شهدتها الشركة على صعيد الإنتاج والتصدير، معربين عن تطلعهم لاستمرار التعاون بين النقابة والشركة لتعزيز التغطية الإعلامية التي تسلط الضوء على هذه النجاحات وتساهم في توضيح الدور الاستراتيجي للفوسفات في مسيرة التنمية الوطنية.

وشكر المجلس شركة مناجم الفوسفات على حفاوة الاستقبال، وما لمسته من انفتاح وتعاون صادق تجاه الإعلام، مؤكدة حرصها على توسيع آفاق التعاون في مجالات الإعلام الاقتصادي والتدريب المهني، وبما يخدم مصلحة الطرفين والمصلحة العامة.