حريق يلتهم محلًا تجاريا في شرق عمان

وطنا اليوم:أفاد مصدر أمني في عمليات مديرية شرطة شرق عمّان، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في محل لبيع النثريات والإكسسوارات يقع بالقرب من منطقة إشارات الحزام الدائري.

وأوضح المصدر في ملحوظة أولية أن كوادر الدفاع المدني قد استجابت على الفور للبلاغ وتعمل في الموقع حالياً على إخماد الحريق والسيطرة عليه لمنع انتشاره إلى المحال المجاورة.