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الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين

16 ثانية ago
RAMALLAH, WEST BANK - JUNE 5: A view of the damaged vehicles and property in the town of Deir Dibwan, after Israeli settlers, who usurped Palestinian lands, attacked and raided the town, north of the West Bank city of Ramallah on June 5, 2025. The settlers set fire to Palestinian-owned buildings and vehicles, causing large-scale damage. (Photo by Nedal Eshtayah/Anadolu via Getty Images)

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين، وآخرها العدوان على قرية كفر مالك شرق رام الله، والذي أسفر عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، مُحمِّلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذه الهجمات.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
كما أكّد السفير القضاة أن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون بحقّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغذّي العنف، مُشدّدًا على أن الإفلات من العقاب يشجّع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة وقف العدوان على غزة فوريًّا، والتوصل لاتفاق تبادل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة عبر منظمات الأمم المتحدة المختصة. ‏


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