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وفاة قائد في الحرس الثوري الإيراني بعد أسبوع من استهدافه

3 ساعات ago
وفاة قائد في الحرس الثوري الإيراني بعد أسبوع من استهدافه

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بوفاة قائد مركز القيادة بالحرس الثوري، علي شادماني، متأثرا بجروح لحقت به خلال الغارات الإسرائيلية على إيران.
وأضافت أن مركز القيادة للحرس الثوري توعد “برد قاس” على مقتله.
والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نجح في اغتيال قائد قيادة “مقر خاتم الأنبياء” في إيران، علي شادماني. مؤكدا أن اغتياله تم بناء على معلومات استخباراتية بقصف مقر مأهول في قلب طهران.
ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن شادماني يُعتبر القائد العسكري الأرفع في إيران والأقرب إلى المرشد علي خامنئي.
وكان شادماني قد تم تعيينه من قبل المرشد الإيراني ليكون رئيسا جديدا لقيادة مقر “خاتم الأنبياء”، قبل 4 أيام فقط، بعد اغتيال القائد السابق.
ومقرّ “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي، هو واحد من القوات الأربعة التابعة للجيش الإيراني. يراقب هذا المقر الشؤون الدفاعية البرية للقوة الجوية لجيش إيران، وينسق العمليات العسكرية المشتركة داخل القوات الإيرانية.


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