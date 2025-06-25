معرض توظيف يجمع خريجي مركز أورنج الرقمي بشركات واعدة في القطاع التقني

وطنا اليوم:نظمت أورنج الأردن معرض توظيف متخصص، استهدف المبرمجين خريجي مركز أورنج الرقمي لتعليم البرمجة، وذلك بإشراف جمعية المهارات الرقمية الذراع التنفيذي لوزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال من خلال مشروع تكنولوجيا الشباب والوظائف Digiskills، والذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية Proparco (AFD). وقد شارك في المعرض عدد من الشركات والمؤسسات التي تسعى لاستقطاب الكفاءات التقنية الشابة.

ويهدف هذا المعرض إلى توفير منصة عملية للتواصل المباشر بين الخريجين الباحثين عن فرص عمل في القطاع التقني، وأرباب العمل الباحثين عن مواهب واعدة ومؤهلة، مما يسهم في تسهيل عملية التوظيف وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وبهذه المناسبة، أعربت أورنج الأردن عن فخرها بتنظيم هذا الحدث بالشراكة مع DigiSkills وProparco، مؤكدة أن هذا المعرض يمثل محطة مهمة في مسيرة دعم الخريجين وتمكينهم مهنياً، من خلال ربطهم المباشر مع الشركات في بيئة حيوية تتيح المقابلات الفورية.

ويعكس المعرض التزام أورنج الأردن العميق بدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات وتمكين الشباب بفرص عمل وريادة، انطلاقاً من دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، إلى جانب سعيها المستمر لتوفير حلول مبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تقليص فجوة المهارات.

ومن الجدير ذكره أن مركز أورنج الرقمي لتعليم البرمجة حصد المركز الأول في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في نسختها الثانية عن فئة المؤسسات الربحية ضمن المسؤولية المجتمعية، وذلك عن تعليم البرمجة للطالبات والطلاب، وتقديراً لأثره المستدام في تمكين الشباب عبر تزويدهم بتدريب مجاني بمستوى عالمي في لغات البرمجة والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

نبذة عن Orange الأردن

شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف فيما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن.

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ، والبيئة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

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